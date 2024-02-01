Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на “трубу Медвудчука”

Багато років трубопроводом “Самара – Західний напрямок” користувалася російська компанія “Транснафтопродукт”. Потім частина трубопроводу перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара – Західний напрямок” (частина якої більш відома як “труба Медведчука”).

Про це повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія “Транснафтопродукт”.

Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року.

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід.

На початку 2021 року НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив. З 2021 року він знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».

Фонд держмайна, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.