Вперше санкційні гроші колаборантів та російського олігарха надійшли в держбюджет, – голова Фонду держмайна

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль повідомив, що вперше санкційні гроші колаборантів та російського олігарха надійшли в державний бюджет.

“Друзі, сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски”, – написав Коваль.

Він зазначив, що гроші підуть на відновлення інфраструктури. Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФМДУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів.

Тим часом посли ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів для відбудови України.