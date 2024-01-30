CNN: РФ адаптувалася до великої кількості санкцій, але її довгострокові перспективи гірші

Журналісти проаналізували, що саме за два роки обмежувальних заходів мало вплив на РФ.

Росія продовжує заробляти мільярди на експорті нафти та діамантів, її військове виробництво працює стабільно, а багато банків все ще мають доступ до міжнародної фінансової системи. РФ адаптувалася до широкого спектру санкцій, запроваджених західними країнами, йдеться у матеріалі CNN.

Російська економіка не прогинається під вагою західних санкцій, і фактично вона на 1% більша, ніж була перед вторгненням. Але її довгострокові перспективи значно гірші, вважають журналісти.

"Війна спотворює економіку та всмоктує ресурси у військове виробництво нестійкими темпами", – йдеться у матеріалі.

Для ефекту від санкцій потрібен час. Окрім того, на відміну від Заходу, значна частина Азії відмовилася впроваджувати обмежувальні заходи. Азійські країни не лише купують у росіян нафту, а й продають їм високотехнологічне обладнання, куплене в Заходу раніше.

І в міру того, як розвивалася війна, розвивалися і російські методи ухилення від санкцій. Намагаючись обмежити російські прибутки від нафти, країни G7 оголосили, що західні судна та страхові компанії можна використовувати для транспортування лише тоді, коли ціна нафти становить менше $60 за барель. Тож Росія створила нову мережу вантажовідправників, щоб обійти обмеження та продовжити продажі в Індію та Китай. Аналітики судноплавства Windward оцінили у вересні, що близько 1400 суден використовували для перевезення російської нафти всупереч західним санкціям, багато з них плавали без страхування.

Оскільки світові ціни на нафту знизилися до кінця 2023, російські доходи також знизилися, але лише в листопаді вони все ще становили $15,2 мільярда.

Для купівлі військового обладнання росіяни використовують посередників, зокрема з Китаю, Тайваню та Південної Кореї. Санкції проти фізичних осіб, як то російські олігархи, не привели до повстання "еліт". Також небагато ознак того, що санкції зачепили посередніх росіян. Без змоги літати в Європу, росіяни відпочивають, зокрема, в Єгипті та Туреччині. Магазини з предметами розкоші переповнені західними товарами, які завозять завдяки Казахстану.

Деякі санкції все ж уже впливають на споживачів. У грудні російська авіакомпанія S7 заявила, що близько 20% її літаків приземлилися через те, що їхні двигуни, виготовлені в США, не підлягають ремонту, що призвело до зменшення кількості рейсів і скорочення персоналу.

Санкції матимуть довгостроковий вплив на російську економіку, вважають у Єврокомісії. В оцінці, опублікованій в середині 2023, виконавчий орган Євросоюзу заявив, що наслідки "будуть ще більше посилюватися з часом, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу".

Втім ціна війни в Україні вже має глибокий вплив. Ймовірно, у 2024 Росія виділить на військові потреби 40% свого бюджету – 8% національного доходу.

Такі сектори, як освіта та охорона здоров’я, відповідно постраждають, оскільки більше ресурсів вливається у військові зусилля.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що російський експорт нафти і газу може впасти на 40-50% протягом наступних семи років, оскільки обладнання не буде замінено, а іноземні інвестиції будуть обмежені. З цією метою Сполучені Штати нещодавно оголосили про санкції щодо російського проекту зрідженого природного газу Arctic LNG-2, по суті, поставивши під увагу будь-яку компанію, яка може купувати видобутий там газ.

"Санкції за своїм характером навряд чи спровокують зміну режиму або повністю порушать військову стратегію Росії", – сказав автор "Російських санкцій: економічна відповідь на російське вторгнення в Україну" Крістін Абелі CNN.

Він додав, що вони мають "довгостроковий потенціал змінити траєкторію російської економіки шляхом обмеження прямих іноземних інвестицій і впливу на технологічний розвиток".