Єврозона ледве уникла рецесії, економіка Німеччини скоротилася

Європейський центральний банк підвищив процентні ставки минулого року до найвищого рівня з моменту введення євро в 1999 році.

Європейська зона, до якої входять 20 країн, ледь уникла рецесії: економіка регіону залишалася статичною наприкінці 2023 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на статистичне агентство ЄС.

Нульове зростання в зоні єдиної валюти в останньому кварталі минулого року сталося після економічного скорочення на 0,1% у третьому кварталі. Це означає, що рецесії, яку визначають як два послідовні квартали скорочення, вдалося запобігти.

Економісти очікували, що економіка єврозони скоротиться на 0,1% у четвертому кварталі.

Євростат зазначає, що дві найбільші економіки єврозони наприкінці 2023 року показали погані результати: Німеччина скоротилася на 0,3%, а Франція не показала зростання другий квартал поспіль.

Ситуація у двох інших членах “великої четвірки” єврозони була краща. Італія, від якої очікувалася стагнація, зафіксувала зростання на 0,2%, тоді як економіка Іспанії зросла на 0,6% − утричі більше, ніж прогнозували аналітики.

Економіка Португалії зросла на 0,8% за останні три місяці 2023 року, для Австрії ця цифра складає 0,2%, а от економіка Ірландії скоротилася на 0,7% – це четверте квартальне падіння поспіль у 2023 році.

Євростат заявив, що 27 країн Європейського Союзу також не показали зростання в четвертому кварталі. За рік між четвертим кварталом 2022 року та четвертим кварталом 2023 року економіка єврозони збільшилася лише на 0,1%, а ЄС виріс на 0,2%.

Стагнація економіки єврозони посилить тиск на Європейський центральний банк, який встановлює відсоткові ставки для країн, що входять до валютного союзу, щоб почати скорочувати вартість запозичень.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року єврозона намагається впоратися з підняттям цін на енергоносії та продовольство, а також збитками, завданим бізнесу. ЄЦБ підвищив процентні ставки минулого року до найвищого рівня з моменту введення євро в 1999 році.