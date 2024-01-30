"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
ГоловнаСвіт

Єврозона ледве уникла рецесії, економіка Німеччини скоротилася

Європейський центральний банк підвищив процентні ставки минулого року до найвищого рівня з моменту введення євро в 1999 році.

Єврозона ледве уникла рецесії, економіка Німеччини скоротилася
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейська зона, до якої входять 20 країн, ледь уникла рецесії: економіка регіону залишалася статичною наприкінці 2023 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на статистичне агентство ЄС.

Нульове зростання в зоні єдиної валюти в останньому кварталі минулого року сталося після економічного скорочення на 0,1% у третьому кварталі. Це означає, що рецесії, яку визначають як два послідовні квартали скорочення, вдалося запобігти. 

Економісти очікували, що економіка єврозони скоротиться на 0,1% у четвертому кварталі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Євростат зазначає, що дві найбільші економіки єврозони наприкінці 2023 року показали погані результати: Німеччина скоротилася на 0,3%, а Франція не показала зростання другий квартал поспіль.

Ситуація у двох інших членах “великої четвірки” єврозони була краща. Італія, від якої очікувалася стагнація, зафіксувала зростання на 0,2%, тоді як економіка Іспанії зросла на 0,6% − утричі більше, ніж прогнозували аналітики.

Економіка Португалії зросла на 0,8% за останні три місяці 2023 року, для Австрії ця цифра складає 0,2%, а от економіка Ірландії скоротилася на 0,7% – це четверте квартальне падіння поспіль у 2023 році.

Євростат заявив, що 27 країн Європейського Союзу також не показали зростання в четвертому кварталі. За рік між четвертим кварталом 2022 року та четвертим кварталом 2023 року економіка єврозони збільшилася лише на 0,1%, а ЄС виріс на 0,2%.

Стагнація економіки єврозони посилить тиск на Європейський центральний банк, який встановлює відсоткові ставки для країн, що входять до валютного союзу, щоб почати скорочувати вартість запозичень.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року єврозона намагається впоратися з підняттям цін на енергоносії та продовольство, а також збитками, завданим бізнесу. ЄЦБ підвищив процентні ставки минулого року до найвищого рівня з моменту введення євро в 1999 році.

  • На всесвітньому економічному форумі у Давосі президент Володимир Зеленський повідомив представникам великого бізнесу про економічне зростання України і закликав у неї інвестувати. Глава держави зазначив, що ріст економіки Києва торік перевищив 5%, хоча раніше Світовий банк оцінив зростання ВВП країни на рівні 4,8%.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies