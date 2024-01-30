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Президент Франції закликав Європу "організуватися", якщо США перестануть підтримувати Україну

У лютому Макрон має відвідати Київ.

Президент Франції закликав Європу "організуватися", якщо США перестануть підтримувати Україну
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни підтримати Україну "у довгостроковій перспективі" і підготуватися на випадок, якщо Вашингтон вирішить припинити підтримку Києва, передає Insider Paper.

"Ми повинні організуватися таким чином, що коли Сполучені Штати зроблять свій вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не вплинуло б на ситуацію на місцях", — заявив Макрон журналістам у Стокгольмі разом з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Ми, європейці, повинні продовжувати підтримувати український народ", - додав Макрон, наголосивши, що Україна є європейською державою.

За словами французького президента, "це насамперед наша проблема". Макрон наголосив, що "у нас є стратегічна мета: Росія не може перемогти".

Президент Франції має намір здійснити новий візит до столиці України у лютому.

Тим часом Париж працює над новою двосторонньою безпековою угодою, про яку оголосять під час візиту Макрона до Києва.

Раніше цього місяця французьких президент закликав оборонних виробників своєї держави наростити виробництво й інновації, оскільки Європа щосили намагається збільшити постачання зброї, щоб підтримати Україну.

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