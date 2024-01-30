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Ізраїль заявив про ліквідацію чверті бійців ХАМАСу, − Bloomberg

ЦАХАЛ вбив або взяв в полон більшість командирів двох підрозділів із п’яти бойових бригад терористів.

Ізраїль заявив про ліквідацію чверті бійців ХАМАСу, − Bloomberg
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант на півночі Сектору Гази, 25 листопада 2023
Фото: Міністерство оборони Ізраїлю / Ariel Hermoni

Для ліквідації ісламістського руху ХАМАС у Секторі Гази Ізраїлю може знадобитися цілий 2024 рік або й більше. Єрусалим заявляє про знищення чверті терористів. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіцера розвідки. 

Серед цілей: захоплення або знищення боєприпасів і зброї, а також виведення з ладу військових баз і тунелів ХАМАСу. 

Ізраїльські війська вбили або взяли в полон більшість командирів двох підрозділів із п’яти бойових бригад ХАМАСу. Обидва базувалися на півночі Гази. Командна структура двох бригад у центрі та у південному місті Рафах все ще недоторкана. Кожну бригаду очолюють від 70 до 150 командирів, і їхнє вбивство або захоплення є життєво важливим для розформування цих підрозділів.

Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі зазначив, зараз у центрі уваги − бригада у південному місті Хан Юніс, де ізраїльські війська “вбили сотні терористів і заарештували понад 300 осіб, підозрюваних у терористичній діяльності”. Хагарі вперше заявив, що про бої у мережі тунелів під Газою.

Хан-Юніс є другим за величиною містом Гази, у якому живуть десятки тисяч людей. Це стратегічно важливе місце, оскільки звідти походять лідер ХАМАСу Яхья Сінвар і командувач військових Мохаммед Дейф. Ізраїль вважає, що сама там вони ховаються.

Велика частина військової інфраструктури ХАМАС все ще залишається недоторканою, а бої в Газі виявилися жорсткішими, ніж очікували багато ізраїльських військових. Загинуло близько 220 солдатів ЦАХАЛу.

За інформацією офіцера, з 35 тисяч бійців ХАМАСу Єрусалим ліквідував 9 тисяч. “Чверть терористів ХАМАСу вбито і щонайменше ще чверть поранено”, − також заявив вчора військовим міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив − якщо ХАМАС не ліквідують, то наступна різанина є лише питанням часу. Очільник уряду планує цього року майже вдвічі збільшити оборонний бюджет країн і він залишатиметься високим протягом десятиліть.

  • Reuters сьогодні написав, що ХАМАС має нову пропозицію про припинення вогню у війні з Ізраїлем у Газі. Таке рішення прийняли через кілька годин після того, як ізраїльські спецназівці вбили трьох палестинських бойовиків під час рейду на лікарню на західному березі річки Йордан.
  • Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявив, що вивчить план і відвідає Каїр для перемовин. Пріоритетом для бойовиків є припинення наступу Ізраїлю та повне виведення ізраїльських сил із Гази, однак подробиці нової пропозиції невідомі.
  • За даними ХАМАСу, які неможливо перевірити, у війні в Газі загинули понад 26 000 людей, переважна більшість з них − жінки та діти. 
  • Після нападу ХАМАСу 7 жовтня було вбито 1200 ізраїльтян і 240 викрадено. Це стало поштовхом до контратаки Ізраїлю, яка, за даними ООН, призвела до переміщення майже 1,9 мільйона людей.
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