Росія створює “Африканський корпус”, щоб замінити вагнерівців на континенті, − Bloomberg

Кремль намагається відновити у регіоні вплив часів холодної війни на континенті і отримати контроль над бізнес-імперією вагнерівців.

Росія, намагаючись розширити свій вплив в Африці, набирає збройні сили, щоб замінити найманців ПВК “Вагнер” на всьому континенті, пише Bloomberg.

“Африканський корпус” (таку ж назву мав експедиційний корпус Вермахту в період Другої світової війни) посилить військову присутність Росії через мережу баз, контрольованих Міністерством оборони.

Видання зазначає, що Москва хоче відродити вплив часів холодної війни на континенті в період різкого зниження впливу Заходу. Це також дозволить Кремлю консолідувати контроль над бізнес-мережею вагнерівців в Африці, включно з потенційно прибутковими гірничодобувними інтересами.

Дж. Пітер Фам, колишній спеціальний посланник США в Сахелі зазначив, що реалізація такої стратегії, особливо з виходом Франції з регіону, може стати значущим і потенційно тривалим зрушенням у геополітичних і дипломатичних позиціях.

Французькі війська, які боролися з повстанцями в Сахелі, залишили Малі та Буркіна-Фасо після того, як військові усунули цивільний уряд країн і стали ближчими Росії.

“Африканський корпус” має на меті до середини року залучити новобранців і колишніх бійців для розгортання щонайменше в п’яти дружніх з Росією країнах − Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці і Нігер.

Як інформує джерело у Міноборони РФ, в африканські підрозділи планується залучити 20 000 солдатів. Водночас на піку африканські операції “Вагнер” налічував щонайбільше кілька тисяч військовослужбовців. Окрім того, Москва цьогоріч ще намагається залучити щонайменше 250 000 військових для війни в Україні.

Минулої середи близько 100 російських військових прибули до Буркіна-Фасо для захисту капітана Ібрагіма Траоре − солдата, який захопив владу унаслідок військового перевороту 2022 року.

У майбутньому РФ має на меті побудувати регіональну штаб-квартиру у ЦАР, де протягом останніх шести років “Вагнер” вів жорстоку кампанію від імені президента, і долучився до апарату національної безпеки в обмін на діаманти та золото. Кількість російських військових у ЦАР подвоїлася до майже 2000 осіб з вересня.

Bloomberg водночас зазначає, що перехід до офіційної військової кампанії зруйнує “формальні відносини” щодо операцій Вагнера, які “давали Кремлю правдоподібне заперечення звинувачень ООН у військових злочинах в Африці, які були висунуті проти групи найманців”.

Москва скористалася дестабілізацією в Західній Африці, спричиненою військовими переворотами та ісламістськими повстаннями в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, посиленими народним невдоволенням колишньої колоніальної держави Францією та очевидним втручанням Заходу.

У вересні три країни регіону Сахель та Росія підписали договір про взаємну оборону. Минулого тижня військовий лідер сусіднього з Нігером Чаду, який зараз вважається останнім бастіоном західного впливу у регіоні, зустрівся з Путіним у Москві, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки.

Головний чиновник Державного департаменту США в Африці Моллі Фі висловила стурбованість тим, що Росії вдасться укласти угоду щодо військової присутності в Нігері, де США мають велику базу безпілотників. Торік нова армійська хунта країни також вигнала французькі війська та фактично змусила закрити посольство Франції.

У листопаді армія Малі за допомогою російських бойовиків відбила стратегічно важливе північне місто Кідаль, яке понад 10 років утримували повстанці-сепаратисти.

Очікується, що разом з підтримкою режимів “Африканський корпус” збереже фокус Вагнера на видобутку сировинних ресурсів для фінансування війни в Україні.

“Поки що це може бути ребрендинг, але це вже відмінний результат для росіян. Несподівано вони відходять від Вагнера, для стримування якого Захід доклав багато зусиль − з'явилися нові щупальця гідри, і тепер вона називається “Африканським корпусом””, − зазначив Лу Осборн − аналітик All Eyes on Wagner, консорціуму, який відстежує діяльність групи та її наступника.