Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
ГоловнаСвіт

Росія дедалі більше залежить від безпілотників з Ірану, - Столтенберг

Перемога Росії може показати світовим диктаторам, що дозволено використовувати силу, вважає генсек НАТО.

Росія дедалі більше залежить від безпілотників з Ірану, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 29 листопада 2023 р
Фото: EPA/UPG

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга Росія та Іран дедалі більше об’єднуються, і Росія дедалі більше залежить від безпілотників з Ірану.

Про це повідомляє Суспільне.

"Перемога Росії може показати світовим диктаторам та таким країнам як Північна Корея, Китай та Іран, що дозволено використовувати силу. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Генсек НАТО наголосив, що інвестування в Україну це інвестиція у власну безпеку, а не благодійність. Також він закликав Конгрес США не зволікати з фінансовою допомогою Україні.

"Завтра я зустрінуся із членами конгресу. Ми обговоримо багато питань, зокрема Україну. І я впевнений що усі члени альянсу, зокрема і США продовжуватимуть надавати допомогу Києву, адже це стосується й нашої безпеки", — зауважив Столтенберг.

  • Раніше Столтенберг заявив, що союзники з НАТО і Євросоюзу повинні активізувати свої зусилля і надати Україні ще більше фінансування.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies