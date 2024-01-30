Росія дедалі більше залежить від безпілотників з Ірану, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 29 листопада 2023 р

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга Росія та Іран дедалі більше об’єднуються, і Росія дедалі більше залежить від безпілотників з Ірану.

Про це повідомляє Суспільне.

"Перемога Росії може показати світовим диктаторам та таким країнам як Північна Корея, Китай та Іран, що дозволено використовувати силу. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Генсек НАТО наголосив, що інвестування в Україну це інвестиція у власну безпеку, а не благодійність. Також він закликав Конгрес США не зволікати з фінансовою допомогою Україні.

"Завтра я зустрінуся із членами конгресу. Ми обговоримо багато питань, зокрема Україну. І я впевнений що усі члени альянсу, зокрема і США продовжуватимуть надавати допомогу Києву, адже це стосується й нашої безпеки", — зауважив Столтенберг.