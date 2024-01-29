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Грузинський прем'єр підтвердив, що подає у відставку

На пост нового глави уряду представлять кандидатуру очільника "Грузинської мрії".

Грузинський прем'єр підтвердив, що подає у відставку
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі підтвердив, що подає у відставку, передає "Ехо Кавказу".

Він сказав, що 29 січня залишає посаду прем'єр-міністра.

На пост нового глави уряду представлять кандидатуру очільника правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Натомість Гарібашвілі стане головою партії.

"Не приховую від вас, що у політраді обговорювалася можливість, щоб я залишався на посаді до літа, до початку виборчої кампанії, але я вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду та сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що у його партії діє "внутрішня демократія", "найбільш очевидним проявом якої є ротаційний принцип".

  • Чергові парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня 2024 року – вперше лише за пропорційною системою. За попередніми даними опитувань громадської думки, до парламенту впевнено потрапляють керівна партія “Грузинська мрія” та партія “Єдиний Національний рух”, яка створила об'єднання “Платформа перемоги” із партією “Стратегія Агмашенебелі”. На третьому місці йде партія "За Грузію" експрем'єра Георгія Гахарія, політсила за деякими опитуваннями долає 5% бар'єр.
  • Минулого місяця стало відомо, що колишній прем'єр і засновник керівної партії Грузії Бідзіна Іванішвілі повертається у політику.
  • Згідо з Eastern Partnership Index, Грузія за час повномасштабної війни в Україні більше зблизилася з Росією, аніж із ЄС. 
  • Грузія має проєвропейську президенту Саломе Зурабішвілі та відверто проросійський уряд на чолі з Іраклі Гарібашвілі. При цьому самі грузини виходили на протести через приїзд доньки російського міністра Лаврова, а також протестували через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з Росії.
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