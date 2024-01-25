Грузія за час повномасштабного вторгнення в Україну зблизилася з Росією, – Eastern Partnership Index

Масштабне вторгнення Росії в Україну розділило країни східної Європи: частина наблизилася до ЄС, а частина, включно з Грузією, пішла російським шляхом до авторитаризму, пише Politico із посиланням на звіт Форуму громадянського суспільства східного партнерства.

Згідно з ним, війна в Україні посилила відносини деяких країн східної Європи та Євросоюзу в питаннях енергетики, торгівлі і транспорту. Але в той час як державне управління зросло в Україні та Молдові, у "політично поляризованій Грузії" ситуація має тенденцію до зниження.

Зокрема, в березні 2023 Грузія спробувала запровадити закон про іноземних агентів, який був маже скопійованих із російського. Ця спроба привела до масових протестів громадян.

Грузія також пережила падіння демократії, належного управління та конвергенції політики – що відображає політичну поляризацію країни, як виявив Індекс Східного партнерства 2023.

У той час як Грузія повільно віддаляється від ЄС, Україна та Молдова "неухильно здійснюють системні зміни, яких Брюссель очікує від них, щоб рухатися по шляху вступу", йдеться у звіті.