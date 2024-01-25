На українців чекатимуть наслідки, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про підтримку України, - Держдепартамент

Під ризиком опиниться також діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які підтримують Україну.

Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли далі виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів”,- заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Чиновник наголосив, що в Україні можуть постраждати як люди, так і “їхні зусилля в боротьбі з російською агресією”.

Пател додав, що під ризиком опиниться також діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які підтримують Україну в різних сферах.

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