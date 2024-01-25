На українців чекатимуть наслідки, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про підтримку України, - Держдепартамент

Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли далі виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів”,- заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Чиновник наголосив, що в Україні можуть постраждати як люди, так і “їхні зусилля в боротьбі з російською агресією”.
Пател додав, що під ризиком опиниться також діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які підтримують Україну в різних сферах.
Що відомо про міграційне питання США і його вплив на допомогу Україні
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Спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.
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Президент США Джо Байден висловив згоду піти на поступки у питанні міграційної реформи, повідомляє The Wall Street Journal.
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Днями Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів. Серед запрошених були спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.
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Після зустрічі в Білому домі лідери Конгресу заявили, що вони “обережно оптимістичні” щодо досягнення угоди про посилення безпеки кордону, яка розблокує фінансування для України.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.
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Білий дім раніше вважав, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні.
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Минулого місяця з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі уже заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.