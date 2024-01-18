Після зустрічі з Байденом лідери Конгресу “обережно оптимістичні” щодо угоди про гроші для України

Республіканці наполягають на посиленні кордону США та Мексики в обмін на підтримку запиту президента про надзвичайні витрати у розмірі 110 мільярдів доларів.

Після зустрічі в Білому домі з президентом Джо Байденом лідери Конгресу заявили, що вони “обережно оптимістичні” щодо досягнення угоди про посилення безпеки кордону, яка розблокує фінансування для України.

Про це пише Bloomberg.

Видання додає водночас, що попри позитивний тон, у середу було мало ознак конкретного прогресу у виході із багатомісячного глухого кута, який затримує гроші для Києва та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що зустріч із Байденом та лідерами Конгресу була “продуктивною”, але повторив вимоги республіканців щодо застосування суворих заходів на кордоні США та Мексики в обмін на підтримку запиту президента про надзвичайні витрати у розмірі 110 мільярдів доларів.

“Ми маємо наполягати на тому, щоб кордон був пріоритетом”, − заявив Джонсон журналістам після зустрічі.

Пізніше Джонсон заявив в ефірі Fox News, що він “досить часто консультувався” з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом, який виступає проти прикордонного компромісу в Сенаті.

Він сказав, що республіканці продовжуватимуть наполягати на обмеженні кількості заяв про отримання притулку та надання президенту повноважень захищати певні категорії мігрантів від депортації. “Ми налаштовані обережно та оптимістично”, − сказав спікер.