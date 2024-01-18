Після зустрічі з Байденом лідери Конгресу “обережно оптимістичні” щодо угоди про гроші для України

Після зустрічі в Білому домі з президентом Джо Байденом лідери Конгресу заявили, що вони “обережно оптимістичні” щодо досягнення угоди про посилення безпеки кордону, яка розблокує фінансування для України.
Про це пише Bloomberg.
Видання додає водночас, що попри позитивний тон, у середу було мало ознак конкретного прогресу у виході із багатомісячного глухого кута, який затримує гроші для Києва та Ізраїлю.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що зустріч із Байденом та лідерами Конгресу була “продуктивною”, але повторив вимоги республіканців щодо застосування суворих заходів на кордоні США та Мексики в обмін на підтримку запиту президента про надзвичайні витрати у розмірі 110 мільярдів доларів.
“Ми маємо наполягати на тому, щоб кордон був пріоритетом”, − заявив Джонсон журналістам після зустрічі.
Пізніше Джонсон заявив в ефірі Fox News, що він “досить часто консультувався” з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом, який виступає проти прикордонного компромісу в Сенаті.
Він сказав, що республіканці продовжуватимуть наполягати на обмеженні кількості заяв про отримання притулку та надання президенту повноважень захищати певні категорії мігрантів від депортації. “Ми налаштовані обережно та оптимістично”, − сказав спікер.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.