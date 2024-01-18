Удари по Сумській області, робота ППО у Хмельницькій: як минула доба в регіонах

У Хмельницькій області сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили три БпЛА типу "Shahed". Минулося без постраждалих, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Кіровоградській вночі відпрацювала ППО. Без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано дев'ять вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 181 вибух – з мінометів, артилерії, гранатометів, авіаудар із гелікоптеру (пуск трьох ракет НУРС – три вибухи), обстріл FPV дроном-камікадзе та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Також вчора сили ППО збили шість ворожих БпЛА типу Шахед. Падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу "Шахед" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.

У Чернігівській за добу – 12 обстрілів (78 вибухів). Ворог бив із мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. У двох прикордонних селах Семенівської громади через мінометні обстріли пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, а також лінію електропостачання.

У Луганській противник тисне біля Макіївки та Білогорівки, обстрілюючи та намагаючись там просунутися. За учора нашими захисниками відбито вісім таких спроб. Під вогонь росіян також потрапило Невське. Авіацію вони спрямували на Білогорівку та Серебрянський ліс. За добу противник здійснив 127 обстрілів (533 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Синьківка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ,Табаївка, Піщане. Захисники відбили шість атаки ворога біля Синьківки. Учора ввечері окупанти завдали двох ударів по Чугуєву. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу (гімназія). Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці. Пошкоджено будівлю закладу. Також вчора ворог завдав удару по Малому Бурлуку. Унаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення тулубу, постраждалу доставили до лікарню, стан важкий. Пошкоджено адміністративну будівлю, шість житлових будинків, господарчі будівлі.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 179 ударів по 25 містах та селах області. 128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів. 42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили сім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Дніпропетровській за вчорашній день окупанти атакували Нікопольський район півтора десятки разів. Били з артилерії та запустили 12 дронів-камікадзе. Одним з безпілотників вдарили по цивільному авто у Марганецькій громаді. Постраждав 19-річний юнак та 13-річний хлопчик. Також під удар потрапили Нікополь, Покровська та Мирівська громади. В райцентрі зачепило магазин та будівлю. У Мирівській громаді пошкоджений газогін та лінія електропередачі. Пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді. Ніхто не постраждав. За добу у Дніпровському районі оборонці неба знищили ворожу ракету, в Павлограському – чотири "шахеди". У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. Люди цілі.

У Донецькій під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Гродівка, Бердичі, Миколайпілля, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Предтечине, Рай-Олександрівка, Семенівка. Пошкоджено 11 житлових будинків, будівля лікарні, обладнання ТЕС, цивільний автомобіль, ЛЕП, газопровід, будівля школи, господарча споруда.

У Миколаївській протягом доби сили й засоби протиповітряної оборони знищили ворожий дрон-камікадзе "Ланцет" та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Учора зранку артилерійські удари були по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.Баштанський район: вночі під час роботи ППО із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 116 обстрілів (531 снаряд), з них по Херсону – 10 обстрілів (57 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області, територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні, адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі. Один Shahed-131/136 сили протиповітряної оборони знищили. Окупаційні війська з годину крили вогнем житлові квартали Дніпровського району Херсона. Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. У 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі "екстренки" надали їй допомогу на місці. Під удар ворога потрапила цивільна автівка. На жаль, від отриманих поранень загинув 65-річний водій. Також противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Тягинка, Червоний Маяк, Зміївка. Без потерпілих. Удень ворог вкотре атакував Херсон. Поранення отримала 71-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Їй надають меддопомогу. Унаслідок удару по Бериславу – троє постраждалих. У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали медичну допомогу. Внаслідок ворожих ударів по селу Ромашкове Білозерської громади пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також автомобіль. Постраждала 81-річна місцева жителька; вибухова травма та контузія. Потерпілій надали меддопомогу на місці. Увечері ворог здійснив атаку п'ятьма ударними БпЛА типу "Шахід". З них – два "прильоти" у Херсоні, внаслідок чого травми отримала 49-річна жінка. Потерпілій надано медичну допомогу. Ще три – в ангар неподалік від населеного пункту Урожайне, Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється. За добу по області: дві людини загинуло, ще семеро дістали поранення.