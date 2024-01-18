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Росія за добу завдала ​9 ракетних та 128 авіаційних ударів, - Генштаб

На фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Росія за добу завдала ​9 ракетних та 128 авіаційних ударів, - Генштаб
Фото: Генштаб

Розпочалася 694 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи занарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.

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