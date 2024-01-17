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Внаслідок російських обстрілів у Херсоні перебої з електрикою, - Мрочко

Армія РФ атакувала Херсон з різних видів зброї.

Ввечері 17 січня російська армія вкотре обстріляла Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Херсоні знову гучно! Армія РФ атакує місто з різних видів зброї”, - написав Мрочко.

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Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.

Згодом Мрочко повідомив, що після ворожих обстрілів у Херсоні перебої з електрикою.

  • Російська армія вкотре за день вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу поранення отримала 66-річна жінка. 
  • Сьогодні перед обідом ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена.
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