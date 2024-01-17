Внаслідок російських обстрілів у Херсоні перебої з електрикою, - Мрочко

Ввечері 17 січня російська армія вкотре обстріляла Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Херсоні знову гучно! Армія РФ атакує місто з різних видів зброї”, - написав Мрочко.

Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.

Згодом Мрочко повідомив, що після ворожих обстрілів у Херсоні перебої з електрикою.