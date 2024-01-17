Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 17 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 181 вибух.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та гранатометів. Також громаду атакували FPV дроном-камікадзе та скинули на неї ВОГ з БпЛА.

На Краснопільську громаду скинули з БпЛА 6 ВОГів та атакували її FPV дронами-камікадзе, гранатометами, мінометами та артилерією. Також на громаду випустили ракети з вертольоту.

Юнаківську, Середино-Будську та Великописарівську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Також з мінометів армія РФ атакувала Глухівську, Шалигинську, Есманьську та Хотінську громади.