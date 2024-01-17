Болгарія досі не відправила в Україну обіцяні бронетранспортери

Болгарія досі не почала відправлення в Україну 100 бронетранспортерів зі складів МВС, які обіцяла передати раніше.
Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає БНР.
Тодор Тагарєв на засіданні парламентського комітету з питань оборони повідомив, що справа у фінансуванні транспортування техніки.
"Вже зрозуміло, хто куди їх буде вантажити, куди вони поїдуть. Це знову ж таки дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо, яка сума потрібна”, - сказав міністр.
Він додав, що для бюджету Болгарії це було би під силу, але спочатку країна спробує отримати фінансування від союзників по формату Rammstein.
Якщо ж бажаючих оплатити перевезення техніки не буде, міноборони Болгарії буде шукати фінансування всередині країни, і за потреби звернеться до парламенту.
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