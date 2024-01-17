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Болгарія досі не відправила в Україну обіцяні бронетранспортери

Болгарія спробує отримати фінансування перевезення техніки від союзників по формату Rammstein.

Болгарія досі не відправила в Україну обіцяні бронетранспортери
Болгарія вирішила передати Україні 100 броньованих машин із запасів поліції
Фото: Івайло Мірчев

Болгарія досі не почала відправлення в Україну 100 бронетранспортерів зі складів МВС, які обіцяла передати раніше.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає БНР.

Тодор Тагарєв на засіданні парламентського комітету з питань оборони повідомив, що справа у фінансуванні транспортування техніки.

"Вже зрозуміло, хто куди їх буде вантажити, куди вони поїдуть. Це знову ж таки дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо, яка сума потрібна”, - сказав міністр.

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Він додав, що для бюджету Болгарії це було би під силу, але спочатку країна спробує отримати фінансування від союзників по формату Rammstein.

Якщо ж бажаючих оплатити перевезення техніки не буде, міноборони Болгарії буде шукати фінансування всередині країни, і за потреби звернеться до парламенту.

  • Парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева, яке блокувало військову допомогу Україні.

  • Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалену парламентом поставку Україні бронетехніки.

  • Перед цим у листопаді Народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ країни та українським Міноборони про надання нашій державі бронетехніки, озброєння та запасних частин. Болгарія була готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка, які перебували на зберіганні.

  • Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.

  • Напередодні 11 депутатів Комітету з питань оборони болгарського парламенту підтримали рішення передати Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.

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