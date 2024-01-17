Болгарія досі не відправила в Україну обіцяні бронетранспортери

Болгарія досі не почала відправлення в Україну 100 бронетранспортерів зі складів МВС, які обіцяла передати раніше.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає БНР.

Тодор Тагарєв на засіданні парламентського комітету з питань оборони повідомив, що справа у фінансуванні транспортування техніки.

"Вже зрозуміло, хто куди їх буде вантажити, куди вони поїдуть. Це знову ж таки дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо, яка сума потрібна”, - сказав міністр.

Він додав, що для бюджету Болгарії це було би під силу, але спочатку країна спробує отримати фінансування від союзників по формату Rammstein.

Якщо ж бажаючих оплатити перевезення техніки не буде, міноборони Болгарії буде шукати фінансування всередині країни, і за потреби звернеться до парламенту.