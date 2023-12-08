Болгарія може передати Україні засоби ППО

Болгарія може передати Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Novinite.
Таке рішення підтримали 11 депутатів Комітету з питань оборони, 4 депутати були проти, один утримався.
Рішенням пропонується, щоб Болгарія безоплатно передала Україні "дефектні, несправні або наднормативні переносні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів".
В свою чергу, Міноборони визначить надлишкову кількість озброєння, очікується, що список буде готовий у січні-лютому.
Ймовірно, йдеться про радянські ракети С-300 варіанту 5В55Р(К).
Що передувало цьому рішенню
- Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалену парламентом поставку Україні бронетехніки.
- Народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ країни та українським Міноборони про надання Україні бронетехніки, озброєння та запасних частин. Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка, які перебували на зберіганні.
- Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.