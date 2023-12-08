Болгарія може передати Україні засоби ППО

Болгарія може передати Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Novinite.

Таке рішення підтримали 11 депутатів Комітету з питань оборони, 4 депутати були проти, один утримався.

Рішенням пропонується, щоб Болгарія безоплатно передала Україні "дефектні, несправні або наднормативні переносні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів".

В свою чергу, Міноборони визначить надлишкову кількість озброєння, очікується, що список буде готовий у січні-лютому.

Ймовірно, йдеться про радянські ракети С-300 варіанту 5В55Р(К).

Що передувало цьому рішенню