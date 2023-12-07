У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію
Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
ГоловнаСуспільствоВійна

Олена Зеленська зустрілась з британською правозахисницею Геленою Кеннеді

Зеленська та Кеннеді обговорили страшні злочини Росії щодо українських дітей.

Олена Зеленська зустрілась з британською правозахисницею Геленою Кеннеді
Фото: Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська зустрілась в Києві з британською правозахисницею баронесою Геленою Кеннеді, яка очолює Justice – британську секцію міжнародної організації юристів, яка займається захистом прав людини.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Моя робота щодо сексуальних злочинів проти жінок і дітей в Україні, а також щодо викрадення українських дітей призвела до того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери проти Путіна та його уповноваженої у справах дітей”, – розповіла баронеса Гелена Кеннеді.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зеленська та Кеннеді обговорили страшні злочини Росії щодо українських дітей: 511 дітей вбито Росією, 13 дітей (12 дівчаток і хлопчик) зґвалтовано російськими військовими. 

“Це лише випадки, що нині розслідуються. Боюся навіть уявити, про яку кількість нових злочинів стане відомо після звільнення українських земель від російських загарбників”, - наголосила Зеленська. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies