Олена Зеленська зустрілась з британською правозахисницею Геленою Кеннеді

Перша леді Олена Зеленська зустрілась в Києві з британською правозахисницею баронесою Геленою Кеннеді, яка очолює Justice – британську секцію міжнародної організації юристів, яка займається захистом прав людини.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Моя робота щодо сексуальних злочинів проти жінок і дітей в Україні, а також щодо викрадення українських дітей призвела до того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери проти Путіна та його уповноваженої у справах дітей”, – розповіла баронеса Гелена Кеннеді.

Зеленська та Кеннеді обговорили страшні злочини Росії щодо українських дітей: 511 дітей вбито Росією, 13 дітей (12 дівчаток і хлопчик) зґвалтовано російськими військовими.

“Це лише випадки, що нині розслідуються. Боюся навіть уявити, про яку кількість нових злочинів стане відомо після звільнення українських земель від російських загарбників”, - наголосила Зеленська.