У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дроном-камікадзе

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дроном-камікадзе
Ілюстративне фото
Фото: Teleram/Сергій Лисак

Сьогодні, 7 грудня, російські окупаційні війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, з артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду, туди прилетіло з десяток снарядів. 

Внаслідок обстрілів приватний будинок був пошкоджений, люди не постраждали. 

Обстріли Нікополя:

  • Російські окупанти за допомогою безпілотників та артилерії завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок вучання пошкоджень зазнав один із об'єктів інфраструктури. 
  • Перед тим росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.
  • Російські окупанти обстріляли опівдні 2 грудня комунальне підприємство в Нікополі. Ворог застосував дрон-камікадзе.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies