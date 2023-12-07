Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дроном-камікадзе

Сьогодні, 7 грудня, російські окупаційні війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дроном-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії.
Крім того, з артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду, туди прилетіло з десяток снарядів.
Внаслідок обстрілів приватний будинок був пошкоджений, люди не постраждали.
Обстріли Нікополя:
- Російські окупанти за допомогою безпілотників та артилерії завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок вучання пошкоджень зазнав один із об'єктів інфраструктури.
- Перед тим росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.
- Російські окупанти обстріляли опівдні 2 грудня комунальне підприємство в Нікополі. Ворог застосував дрон-камікадзе.