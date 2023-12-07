Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дроном-камікадзе

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 7 грудня, російські окупаційні війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії.

Крім того, з артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду, туди прилетіло з десяток снарядів.

Внаслідок обстрілів приватний будинок був пошкоджений, люди не постраждали.

Обстріли Нікополя: