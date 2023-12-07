Путін любить республіканців, які блокують допомогу Україні, - Стівен Кінг

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував блокування допомоги Україні республіканцями.
“Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить”, - написав Кінг.
Repubs block aid to the Ukraine. Putin loves them.— Stephen King (@StephenKing) December 7, 2023
Раніше письменник вже висловлювався на підтримку України. Зокрема, він запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули. А перед тим Стівен Кінг закликав світ далі тиснути на Росію санкціями.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
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Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
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Учора США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.