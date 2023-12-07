Путін любить республіканців, які блокують допомогу Україні, - Стівен Кінг

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував блокування допомоги Україні республіканцями.

“Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить”, - написав Кінг.

Раніше письменник вже висловлювався на підтримку України. Зокрема, він запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули. А перед тим Стівен Кінг закликав світ далі тиснути на Росію санкціями.

20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд , з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.

Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.

4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.

6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.

Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.

Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".