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Путін любить республіканців, які блокують допомогу Україні, - Стівен Кінг

Раніше письменник вже висловлювався на підтримку України.

Путін любить республіканців, які блокують допомогу Україні, - Стівен Кінг
Фото: fakty.ictv.ua

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував блокування допомоги Україні республіканцями.  

“Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить”, - написав Кінг.

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Раніше письменник вже висловлювався на підтримку України. Зокрема, він запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули. А перед тим Стівен Кінг закликав світ далі тиснути на Росію санкціями.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

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