Один із найбільших британських банків підтримає фонд наближеного до Путіна олігарха Потаніна

Один із найбільших британських банків Barclays Plc підтримуватиме благодійну організацію, яку створив російський мільярдер, наближений до диктатора Путіна Володимир Потанін, передає Bloomberg.

Фонд потрапив під санкції Заходу, тому американський банківський холдинг JPMorgan Chase & Co. розірвав із ним відносини.

Barclays отримав дозвіл від органу з нагляду за санкціями Великобританії на надання банківських послуг Гаю Холландеру. Той працює в бухгалтерській фірмі Mazars LLP і був призначений незалежним тимчасовим менеджером фонду Потаніна.

Управління з питань санкцій Міністерства фінансів Британії видало Холландеру ліцензію на відкриття рахунку для управління активами благодійної організації, а Barclays відкрив рахунок Холландеру як тимчасовому менеджеру відповідно до цієї ліцензії, йдеться в повідомленні представника Barclays. До призначення Холландера банк не мав відносин зі згаданою благодійною організацією.

Хто такий Володимир Потанін