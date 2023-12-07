Один із найбільших британських банків підтримає фонд наближеного до Путіна олігарха Потаніна

Один із найбільших британських банків Barclays Plc підтримуватиме благодійну організацію, яку створив російський мільярдер, наближений до диктатора Путіна Володимир Потанін, передає Bloomberg.
Фонд потрапив під санкції Заходу, тому американський банківський холдинг JPMorgan Chase & Co. розірвав із ним відносини.
Barclays отримав дозвіл від органу з нагляду за санкціями Великобританії на надання банківських послуг Гаю Холландеру. Той працює в бухгалтерській фірмі Mazars LLP і був призначений незалежним тимчасовим менеджером фонду Потаніна.
Управління з питань санкцій Міністерства фінансів Британії видало Холландеру ліцензію на відкриття рахунку для управління активами благодійної організації, а Barclays відкрив рахунок Холландеру як тимчасовому менеджеру відповідно до цієї ліцензії, йдеться в повідомленні представника Barclays. До призначення Холландера банк не мав відносин зі згаданою благодійною організацією.
Хто такий Володимир Потанін
- Потанін - один із найбагатших бізнесменів Росії, металургійний магнат, голова "Норнікелю". Після перших санкцій Заходу проти РФ у 2022 році 10 з 20 найбагатших людей Росії не потрапили під санкції. Серед них був Потанін. На думку експертів, опитаних Bloomberg, окремі мільярдери з РФ не потрапили під санкції, оскільки мають активи у життєво важливих сировинних компаніях, які постачають західні країни. Зокрема, Потанін є найбільшим акціонером «Норильського нікелю», на долю якого припадає близько 10% чистого нікелю і 40% світового виробництва паладію, що має вирішальне значення для виробництва напівпровідників.
- Торік у червні обмежувальні заходи проти Потаніна таки запровадили. На сайті уряду Великої Британії зазначили, що він продовжує збагачуватися, підтримуючи путінський режим, купуючи Росбанк і долі в Тінькофбанку після повномасштабного вторгнення до України.