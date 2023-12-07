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У Росії офіційно призначили дату виборів президента

Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року.

У Росії офіційно призначили дату виборів президента
Фото: EPA/UPG

Чергові вибори президента Росії призначено на 17 березня 2024 року.

Таке рішення схвалила Рада федерації РФ.

Верхня палата парламенту призначає дату голосування не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.

Очільник Кремля Володимир Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову брав участь у президентських виборах.

Очікується, що Путін вп'яте балотуватиметься на посаду. 7 жовтня лідеру окупантів виповнився 71 рік.

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Історія президенства Путіна

  • 31 грудня 1999 року у зв'язку з добровільним відходом Єльцина у відставку Путін стає виконувачем обов'язків президента Російської Федерації неконституційно, шляхом прямого успадкування. З 26 березня 2000 року вибраний президент Росії. Вступив на посаду 7 травня 2000 року.
  • 14 березня 2004-го обрано главою російської держави на другий термін. 7 травня 2008 року закінчився другий президентський термін Володимира Путіна. Цього дня на посаду президента Російської Федерації вступив Дмитро Медведєв.
  • 24 вересня 2011 року на пропозицію третього президента Росії Дмитра Медведєва став кандидатом від «Єдиної Росії» на президентських виборах 2012 року, а 4 березня 2012 року здобув перемогу в першому турі. 5 травня Голова ЦВК Росії оголосив про те, що вибори президента Росії відбулися, переможцем на них утретє став В. В. Путін.
  • Навесні 2012 року Путін втретє став президентом Російської Федерації. Офіційно обійняв посаду 7 травня 2012-го. Наступного дня на пропозицію Путіна Держдума затвердила вже екс-президента Медведєва на посаду голови уряду РФ.
  • 18 березня 2018 року новообраний президент Російської Федерації.

Вибори 2024-го і майбутнє Путіна-президента

  • У липні 2020 року Путін підписав указ про зміни до Конституції, які дозволять йому обійняти президентську посаду ще на два терміни.
  • Президентський термін в Росії − шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.
  • В американському Інституті вивчення війни ще у жовтні заявляли, що основною ідеологічною лінією кампанії Путіна стане Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги. Також зазначається, що Путін обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно".
  • Наприкінці листопада у Міноборони України повідомили, що на окупованих РФ територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”
  • Росія, готуючись до виборів, також розпочала останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю.
  • Зазначимо, у листопаді 2024-го відбудуться вибори президента США, теперішньому лідеру американців Джо Байдену буде 81 рік. У Держдепартаменті заявили, що Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента Сполучених Штатів. У Міністерстві оборони Великої Британії вважають малоймовірним, що наступна хвиля мобілізації у Росії відбудеться до президентських виборів
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