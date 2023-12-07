У Росії офіційно призначили дату виборів президента

Чергові вибори президента Росії призначено на 17 березня 2024 року.
Таке рішення схвалила Рада федерації РФ.
Верхня палата парламенту призначає дату голосування не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.
Очільник Кремля Володимир Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову брав участь у президентських виборах.
Очікується, що Путін вп'яте балотуватиметься на посаду. 7 жовтня лідеру окупантів виповнився 71 рік.
Історія президенства Путіна
- 31 грудня 1999 року у зв'язку з добровільним відходом Єльцина у відставку Путін стає виконувачем обов'язків президента Російської Федерації неконституційно, шляхом прямого успадкування. З 26 березня 2000 року вибраний президент Росії. Вступив на посаду 7 травня 2000 року.
- 14 березня 2004-го обрано главою російської держави на другий термін. 7 травня 2008 року закінчився другий президентський термін Володимира Путіна. Цього дня на посаду президента Російської Федерації вступив Дмитро Медведєв.
- 24 вересня 2011 року на пропозицію третього президента Росії Дмитра Медведєва став кандидатом від «Єдиної Росії» на президентських виборах 2012 року, а 4 березня 2012 року здобув перемогу в першому турі. 5 травня Голова ЦВК Росії оголосив про те, що вибори президента Росії відбулися, переможцем на них утретє став В. В. Путін.
- Навесні 2012 року Путін втретє став президентом Російської Федерації. Офіційно обійняв посаду 7 травня 2012-го. Наступного дня на пропозицію Путіна Держдума затвердила вже екс-президента Медведєва на посаду голови уряду РФ.
- 18 березня 2018 року новообраний президент Російської Федерації.
Вибори 2024-го і майбутнє Путіна-президента
- У липні 2020 року Путін підписав указ про зміни до Конституції, які дозволять йому обійняти президентську посаду ще на два терміни.
- Президентський термін в Росії − шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.
- В американському Інституті вивчення війни ще у жовтні заявляли, що основною ідеологічною лінією кампанії Путіна стане Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги. Також зазначається, що Путін обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно".
- Наприкінці листопада у Міноборони України повідомили, що на окупованих РФ територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”.
- Росія, готуючись до виборів, також розпочала останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю.
- Зазначимо, у листопаді 2024-го відбудуться вибори президента США, теперішньому лідеру американців Джо Байдену буде 81 рік. У Держдепартаменті заявили, що Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента Сполучених Штатів. У Міністерстві оборони Великої Британії вважають малоймовірним, що наступна хвиля мобілізації у Росії відбудеться до президентських виборів