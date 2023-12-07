Президент Туреччини Ердоган відвідає Грецію вперше з 2017 року

Під час візиту заплановано підписання двосторонньої декларації, щоб нормалізувати напружені відносини.

У четвер, 7 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушить до Греції. Там він має підписати двосторонню декларацію, щоб нормалізувати напружені відносини між країнами.

Про це повідомило грецьке видання Kathimerini, якому Ердоган дав письмове інтерв’ю.

Зазначається, що Ердоган і голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту проведуть урядові переговори й торговельні консультації. Заплановано, що вони підпишуть низку угод про співпрацю, щоб подолати двосторонні суперечки.

Ердоган зазначив, що між Афінами й Анкарою є низка питань, але "від нас залежить, чи дозволимо ми цим проблемам викликати напруженість і розбіжності між нашими урядами і нашими народами".

Президент Туреччини також зауважив, що Греція переглянула свої погляди, і почала розуміти, що Туреччина є нацією, яка ніколи не відмовиться від простягнутої руки дружби.

Зазначимо, в 2017 році Ердоган став першим президентом Туреччини, який відвідав Грецію за 65 років.