Лідери ЄС їдуть в Китай просити Сі "натиснути на Москву" щодо обміну полоненими

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час Лідери центральноазіатських держав у Китаї

Лідери Євросоюзу вирушать до Китаю, щоб зустрітися із президентом КНДР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном у межах їх спільного саміту віч-на-віч вперше з 2019 року. На цю зустріч покладають великі надії, адже сподіваються підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими, – пише "Радіо Свобода".

Представники Євросоюзу намагатимуться схилити Пекін повернутися до переговорів щодо формули миру президента України Володимира Зеленського і підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими, а також щоб змусити Росію припинити депортацію українських дітей до Росії.

"Це не питання ідеології", – сказав Радіо Свобода посадовець ЄС, – Тут [Пекіну] не потрібно робити політичні кроки, достатньо просто допомогти".

Також лідери ЄС сподіваються на порозуміння між Пекіном та ЄС і знизити напругу, яка наростає останнім часом між Брюсселем та Китаєм.

Делегацію ЄС представлятиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони зустрінуться з очільником Китаю та іншими керівниками.

Серез тем переговорів, будуть підняті "гострі" теми щодо підтримки Сі Цзіньпіном Кремля, який вже майже два роки веде широкомасштабну війну проти України, а також щодо торгівля Китаю.

Співрозмовник Радіо Свобода, обізнаний із підготовкою саміту, повідомив, що лідери ЄС планують обговорити на саміті:

цілий ряд економічних питань;

відносини Китаю із Росією;

шляхи припинення російської агресії проти України;

обхід санкцій китайськими компаніями;

участь Пекіна в торгівлі зброєю між Росією і Північною Кореєю.

Напередодні зустрічі офіційні особи Китаю заявили, що Пекін і Брюссель "не суперники", незважаючи на ключові розбіжності у глобальних питаннях.

Візити до Сі Цзіньпіня:

У четвер у Китаї стартує саміт за участі керівництва ЄС.

У вересні до КНР прибув з візитом єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс відвідав Китай у вересні.

Вже у жовтні до Китаю приїхав головний дипломат блоку Жозеп Боррель.

У листопаді з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва зустрівся президент США Джо Байден. Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні, зазначаючи, що країна "завжди стоїть на боці чесності і справедливості, прагне сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації".