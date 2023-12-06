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Лідери ЄС їдуть в Китай просити Сі "натиснути на Москву" щодо обміну полоненими

Лідери Євросоюзу покладають на цю зустріч великі надії.

Лідери ЄС їдуть в Китай просити Сі "натиснути на Москву" щодо обміну полоненими
Глава Китаю Сі Цзіньпін під час Лідери центральноазіатських держав у Китаї
Фото: EPA/UPG

Лідери Євросоюзу вирушать до Китаю, щоб зустрітися із президентом КНДР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном у межах їх спільного саміту віч-на-віч вперше з 2019 року. На цю зустріч покладають великі надії, адже сподіваються підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими, – пише "Радіо Свобода".

Представники Євросоюзу намагатимуться схилити Пекін повернутися до переговорів щодо формули миру президента України Володимира Зеленського і підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими, а також щоб змусити Росію припинити депортацію українських дітей до Росії.

"Це не питання ідеології", – сказав Радіо Свобода посадовець ЄС, – Тут [Пекіну] не потрібно робити політичні кроки, достатньо просто допомогти".

Також лідери ЄС сподіваються на порозуміння між Пекіном та ЄС і знизити напругу, яка наростає останнім часом між Брюсселем та Китаєм. 

Делегацію ЄС представлятиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони зустрінуться  з очільником Китаю та іншими керівниками. 

Серез тем переговорів, будуть підняті "гострі" теми щодо підтримки Сі Цзіньпіном Кремля, який вже майже два роки веде широкомасштабну війну проти України, а також щодо торгівля Китаю.

Співрозмовник Радіо Свобода, обізнаний із підготовкою саміту, повідомив, що лідери ЄС планують обговорити на саміті:

  • цілий ряд економічних питань;
  • відносини Китаю із Росією;
  • шляхи припинення російської агресії проти України;
  • обхід санкцій китайськими компаніями;
  • участь Пекіна в торгівлі зброєю між Росією і Північною Кореєю.

Напередодні зустрічі офіційні особи Китаю заявили, що Пекін і Брюссель "не суперники", незважаючи на ключові розбіжності у глобальних питаннях.

Візити до Сі Цзіньпіня:

  • У листопаді з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва зустрівся президент США Джо Байден. Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні, зазначаючи, що країна "завжди стоїть на боці чесності і справедливості, прагне сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації". 
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