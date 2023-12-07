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Глава Євроради закликав лідера Китаю розібратися з компаніями, які допомагають Росії обходити санкції

Наразі близько 13 компаній, що базуються в Китаї, перебувають у полі зору ЄС.

Глава Євроради закликав лідера Китаю розібратися з компаніями, які допомагають Росії обходити санкції
Шарль Мішель та Сі Цзиньпін
Фото: Charles Michel twitter

Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення, передає Politico.

Наразі 13 компаній, що базуються в Китаї, перебувають у полі зору ЄС. Блок прагне посилити боротьбу з обходом санкцій, тож у Євросоюзі невдовзі говоритимуть про те, чи слід вводити обмежувальні заходи щодо китайських фірм.

"Ми визначили список компаній, яких підозрюють у причетності до обходу наших санкцій... Ми щиро сподіваємось, що сьогодні нас почують, і тоді з боку Китаю будуть вжиті відповідні заходи", - сказав Мішель журналістам після переговорів зі Сі Цзіньпіном.

За словами Мішеля, в ЄС проведуть опитування з цього приводу, тож держави-члени мають вирішити, які подальші дії слід зробити.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка відповідає за розробку майбутнього пакету санкцій, заявила, що попросила лідера Китаю "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

Цзіньпін сказав, що обидві сторони мають "поглиблювати взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності через конструктивний діалог".

Як китайські фірми допомагають Росії обходити санкції

  • Минулого місяця уряд США заявив, що має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії Росії в обхід західних санкцій. У Вашингтоні закликали Китай вжити жорстких заходів, інакше це матиме серйозні наслідки. Міністр фінансів США не уточнила, про які саме китайські компанії йдеться, але додала, що вони є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.
  • Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов підтвердив, що російські дрони в основному надходять із Китаю.
  • У жовтні Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази РФ. Йдеться, зокрема, про постачання російському сектору інтегральних схем американського походження.
  • У 2022 році "Група Вагнера" підписала договір із китайською фірмою Beijing Yunze Technology Co Ltd. Метою була купівля двох супутників і використання їхніх знімків для розвідувальної діяльності
  • Натомість Китай виступає проти того, аби його фірми потрапляли в "чорні списки" Заходу. Так, Пекін погрожує Лондону жорсткою відповіддю після запровадження Британією санкцій проти китайських компаній, які є пособниками Кремля. 
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