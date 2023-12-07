Глава Євроради закликав лідера Китаю розібратися з компаніями, які допомагають Росії обходити санкції

Наразі близько 13 компаній, що базуються в Китаї, перебувають у полі зору ЄС.

Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення, передає Politico.

Наразі 13 компаній, що базуються в Китаї, перебувають у полі зору ЄС. Блок прагне посилити боротьбу з обходом санкцій, тож у Євросоюзі невдовзі говоритимуть про те, чи слід вводити обмежувальні заходи щодо китайських фірм.

"Ми визначили список компаній, яких підозрюють у причетності до обходу наших санкцій... Ми щиро сподіваємось, що сьогодні нас почують, і тоді з боку Китаю будуть вжиті відповідні заходи", - сказав Мішель журналістам після переговорів зі Сі Цзіньпіном.

За словами Мішеля, в ЄС проведуть опитування з цього приводу, тож держави-члени мають вирішити, які подальші дії слід зробити.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка відповідає за розробку майбутнього пакету санкцій, заявила, що попросила лідера Китаю "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

Цзіньпін сказав, що обидві сторони мають "поглиблювати взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності через конструктивний діалог".

Як китайські фірми допомагають Росії обходити санкції