Надія Кальвіно стане новою очільницею Європейського інвестиційного банку

Новою головою Європейського інвестиційного банку стане міністерка фінансів Іспанії Надія Кальвіно. Країн ЄС погодили її кандидатуру сьогодні вранці, пише Politico.
Конкурс на нового очільника тривав декілька місяців. Крім неї, на посаду претендували ще п'ятеро людей.
"Я вдячна і сповнена гордості отримати підтримку моїх колег-міністрів фінансів у тому, щоб очолити Європейський інвестиційний банк", – сказала Кальвіно на брифінгу в Брюсселі.
Вона зазначила, що Банк відіграватиме ще важливішу роль у фінансуванні "зеленого" переходу, у наданні фінансової підтримки відбудови України, а також підтримці роль Європи у світі.
Офіційно для перемоги кандидату потрібно 68% акціонерного капіталу ЄІБ і 18 країн для підтримки. Але міністри не голосували, оскільки була явна більшість за іспанського політика.
Нова голова Банку відповідатиме за спрямування мільярдів євро позик на великі інфраструктурні проєкти по всій Європі та відіграватиме ключову роль у відбудові України і забезпеченні кліматичного фінансування.
Що таке Європейський інвестиційний банк і чому він важливий для України
- Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами є 27 країн Євромоюзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів. Станом на 1 листопада 2023, за даними Мінфіну, загальний обсяг наданих фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає більше 7,5 млрд євро. На сьогодні проєктний портфель Банку у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них: на стадії реалізації – 23 проєктів загальним обсягом 4,81 млрд євро.