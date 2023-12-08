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​Болгарія таки надасть Україні військову допомогу - парламент подолав вето президента

Йдеться про постачання БТР-ів, ЗРК, ракет і проведення військових навчань ЗСУ.

​Болгарія таки надасть Україні військову допомогу - парламент подолав вето президента

Парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева, яке блокувало військову допомогу Україні, передає BTA.

147 депутатів підтримали відповідне рішення, 55 висловилися проти, ще семеро утрималися.

Таким чином Україна може розраховувати на отримання несправних, застарілих або зайвих зенітно-ракетних комплексів. Крім того, зенітні ракети різних типів теж зможуть використати для посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Як передає BGNES, депутати також схвалили рішення передати Україні бронетранспортери. Раніше Радев заблокував цю допомогу, зіславшись на те, що депутати недостатньо ознайомлені з умовами дарування військової техніки і це не дозволяє об'єктивно оцінити, чи вона застаріла.

Міністру оборони Болгарії доручили визначити обсяги озброєння та техніки, необхідні для оснащення формувань в умовах воєнного стану, та підготувати пропозицію щодо їх надання Україні.

Депутати проголосували і за те, щоб уряд вимагав відшкодування вартості зброї та боєприпасів, наданих Україні через Європейський фонд миру та кошти країн-членів НАТО.

Передбачається, що Міноборони Болгарії здійснить необхідні дії для приєднання до коаліції країн з нарощування можливостей ВПС України щодо використання літаків F-16, зокрема, для спільної підготовки та використання повітряного простору країни.

Парламент дозволяє проїзд та проживання на території Болгарії з метою навчання до чотирьох піхотних/механізованих рот від ЗСУ на рік чисельністю до 160 осіб. Це на період навчання і тренувань.

Що передувало цьому рішенню

  • Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалену парламентом поставку Україні бронетехніки.
  • Перед цим у листопаді Народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ країни та українським Міноборони про надання нашій державі бронетехніки, озброєння та запасних частин. Болгарія була готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка, які перебували на зберіганні.
  • Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.
  • Напередодні 11 депутатів Комітету з питань оборони болгарського парламенту підтримали рішення передати Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.
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