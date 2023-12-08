Рада ЄС і Європарламент дозволили обмежувати постачання скрапленого природного газу з Росії та Білорусі

Рада ЄС та Європарламент 8 грудня домовилися дозволити країнам-членам блоку обмежувати постачання скрапленого природного газу з Росії та Білорусі.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Сторони досягли попередньої політичної угоди щодо постанови, яка встановлює загальні правила внутрішнього ринку для відновлювальних джерел енергії, природного газу і водню.
Мета такого кроку — полегшити проникнення в енергетичну систему поновлюваних та низьковуглецевих газів, зокрема водню та біометану.
Постанова є частиною пакету заходів для декарбонізації ринків водню та газу. Ці заходи спрямовані на створення нормативної бази спеціалізованої водневої інфраструктури та ринків, інтегрованого мережевого планування. Також вони встановлюють правила захисту споживачів та зміцнюють безпеку постачання.
Угода міститиме положення, що дозволяє державам-членам ухвалювати обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ (СПГ) з Росії чи Білорусі, з метою захисту інтересів безпеки держав-членів або ЄС.
Також Рада та Парламент визнали прагнення ЄС збільшити виробництво біометану.
Як ЄС намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, зокрема, СПГ
- Ще навесні цього року міністри енергетики ЄС висловили готовність схвалити пропозицію, яка дасть урядам країн-членів можливість тимчасово заборонити російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для постачань. Такий крок планували зробити для того, аби європейські країни мали можливість фактично заборонити російські поставки зрідженого природного газу без запровадження нових енергетичних санкцій.
- Центр досліджень енергетики нині оприлюднив звіт, у якому йдеться, що європейські країни продовжують активно імпортувати СПГ з Росії. Йдеться про арктичний скраплений природний газ. Експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році.
- Автори звіту рекомендують державам-членам ЄС негайно заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах, який далі прямує до місць призначення за межами ЄС. І додають, що Росія залежить від цих портів для логістики та зберігання СПГ, який прямує до країн, що не входять до ЄС.
- Раніше стало відомо, що Росія хоче потроїти експорт зрідженого газу до кінця десятиліття.