Рада ЄС і Європарламент дозволили обмежувати постачання скрапленого природного газу з Росії та Білорусі

У ЄС таким чином встановлюють загальні правила внутрішнього ринку для відновлювальних джерел енергії.

Рада ЄС та Європарламент 8 грудня домовилися дозволити країнам-членам блоку обмежувати постачання скрапленого природного газу з Росії та Білорусі.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Сторони досягли попередньої політичної угоди щодо постанови, яка встановлює загальні правила внутрішнього ринку для відновлювальних джерел енергії, природного газу і водню.

Мета такого кроку — полегшити проникнення в енергетичну систему поновлюваних та низьковуглецевих газів, зокрема водню та біометану.

Постанова є частиною пакету заходів для декарбонізації ринків водню та газу. Ці заходи спрямовані на створення нормативної бази спеціалізованої водневої інфраструктури та ринків, інтегрованого мережевого планування. Також вони встановлюють правила захисту споживачів та зміцнюють безпеку постачання.

Угода міститиме положення, що дозволяє державам-членам ухвалювати обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ (СПГ) з Росії чи Білорусі, з метою захисту інтересів безпеки держав-членів або ЄС.

Також Рада та Парламент визнали прагнення ЄС збільшити виробництво біометану.

Як ЄС намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, зокрема, СПГ