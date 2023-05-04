Росія хоче потроїти експорт зрідженого газу до кінця десятиліття, − Bloomberg

Газ не приносить військовій скарбниці Кремля стільки ж доходів, скільки нафта, але Путін не може дозволити собі ігнорувати це питання.

Росія шукає можливості різко збільшити експорт морем величезної кількості природного газу, який вона колись надсилала в Європу по трубопроводу.

Про це пише Bloomberg.

РФ хоче потроїти експорт зрідженого природного газу до кінця десятиліття. “Це амбітна мета, яка зробить її основним постачальником і, що важливо, дозволить власнику найбільших у світі запасів природного газу вийти на вкрай необхідні нові споживчі ринки”, − зазначає видання.

Щоб досягти цього, Москва розробляє власні технології зрідження, щоб конкурувати з найкращими виробниками СПГ-обладнання від Франції до США. Усі вони пішли з Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

ПАТ "Новатек", приватний російський експортер зрідженого, у квітні отримало патент на модифікований процес “Арктичний каскад” або ACM. Технологія зрідження газу заснована на конструкції, яка вже використовується у четвертій черзі Ямальського заводу, першого проєкту компанії з виробництва надохолодженого палива та на цей час найбільшого заводу СПГ у Росії. “Новатек” у своєму річному звіті за 2022 рік підтвердив “надійність і високу енергоефективність” проєкту, але виробник зіткнувся з проблемами після введення лінії в експлуатацію в 2021 році.

“Робота з російськими виробниками “почала давати хороші результати”. Ми знаємо, як вирішувати технічні питання”, − зазначили у компанії.

Газ не приносить державній скарбниці (або військовій скарбниці Кремля) стільки ж доходів, скільки нафта, але президент Володимир Путін не може дозволити собі ігнорувати це питання, і має кілька рішень. Москва більше не може залежати від того, що Європа отримає основну частину свого експорту, а для реалізації спроб відправити більший обсяг газу до Китаю через трубопровід може знадобитися багато років. “Це вказує на СПГ: об’єкти можна будувати поблизу газових родовищ і вільно транспортувати в будь-яку точку світу, де ціни найвищі або є попит”, − пише Bloomberg.

Також у фокусі є проєкт “Сахалін-2 СПГ” на Далекому Сході Росії, який вперше проводитиме щорічне технічне обслуговування турбін без іноземних підрядників. Роботи почнуться в липні і триватимуть приблизно 40 днів, а тривалий збій загрожує скороченням глобальних поставок і підвищенням спотових цін.

“Росія десятиліттями зосереджувалася на розгалуженій мережі трубопроводів від Німеччини до Туреччини, залишившись далеко позаду решти світу з погляду технології СПГ. У 2021 році, до війни, СПГ становив близько 15% від загального експорту газу”, − йдеться у матеріалі.

Це означає, що один із найбільших у світі експортерів вуглеводнів насправді є відносним новачком у “грі скрапленого газу”. Проєкт “Сахалін-2”, який підтримується в основному іноземними компаніями, стартував у 2009 році, а Ямальський завод “Новатеку” розпочав виробництво в 2017 році.

Нагадаємо, Європейський Союз націлений на те, щоб країни-члени мали можливість фактично заборонити російські поставки зрідженого природного газу без запровадження нових енергетичних санкцій.