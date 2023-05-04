Уряд Данії виділить на реформу збройних сил країни додаткові $5,7 млрд

Країні не вистачає солдатів, військове обладнання або зношене, або застаріле.

Уряд Данії запропонував виділити додаткові 38 мільярдів датських крон (5,65 мільярда доларів) протягом наступних 10 років на реформу своїх збройних сил і наростити інвестиції у сферу.

Про це пише Reuters.

Гроші призначені для “реформи основи збройних сил”, заявив журналістам у четвер виконуючий обов'язки міністра оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

“Нам не вистачає солдатів. Багато будівель або застаріли, або просто зношені. Те ж саме стосується обладнання та ІТ-систем Збройних сил”, − сказав начальник штабу оборони країни Флеммінг Лентфер.

Кошти будуть включені в урядову угоду про оборону, яка представлять пізніше цього місяця.

Торік Данія зобов’язалася збільшити своїх витрати на оборону та безпеку до 2% валового внутрішнього продукту країни до кінця 2030 року, що є ключовою метою для країн-членів НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2.

Очільник українського Міноборони Олексій Резніков підтвердив 28 квітня, що до України прибули САУ Caesar, котрі передала Данія.