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Уряд Данії виділить на реформу збройних сил країни додаткові $5,7 млрд

Країні не вистачає солдатів, військове обладнання або зношене, або застаріле.

Уряд Данії виділить на реформу збройних сил країни додаткові $5,7 млрд
Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен

Уряд Данії запропонував виділити додаткові 38 мільярдів датських крон (5,65 мільярда доларів) протягом наступних 10 років на реформу своїх збройних сил і наростити інвестиції у сферу.

Про це пише Reuters.

Гроші призначені для “реформи основи збройних сил”, заявив журналістам у четвер виконуючий обов'язки міністра оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

“Нам не вистачає солдатів. Багато будівель або застаріли, або просто зношені. Те ж саме стосується обладнання та ІТ-систем Збройних сил”, − сказав начальник штабу оборони країни Флеммінг Лентфер.

Кошти будуть включені в урядову угоду про оборону, яка представлять пізніше цього місяця.

Торік Данія зобов’язалася збільшити своїх витрати на оборону та безпеку до 2% валового внутрішнього продукту країни до кінця 2030 року, що є ключовою метою для країн-членів НАТО.

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Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2

Очільник українського Міноборони Олексій Резніков підтвердив 28 квітня, що до України прибули САУ Caesar, котрі передала Данія.

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