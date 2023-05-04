У НАТО створили групу координації моніторингу підводної інфраструктури

У блоці НАТО нещодавно створили групу координації моніторингу підводної інфраструктури, яку очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн − колишній генеральний директор Міжнародного військового штабу Альянсу.

Про це пише Bloomberg.

Група працюватиме над підвищенням безпеки систем союзників через обмін передовим досвідом, інформацією та технологіями.

Вірманн додав, що оскільки такий моніторинг є особливо складним завданням, Альянс хоче додати ще один рівень спостереження за своїми системами. Йдеться про ідентифікацію підозрілої поведінки поблизу або над критично важливими підводними кабелями, трубопроводами та роз’ємами через аналіз даних сигналів, що можуть вказувати на втручання.

Нагадаємо, глава розвідки блоку НАТО Девід Кеттлер заявив, що Росія складає карту критично важливих підводних та наземних систем союзників, використовуючи військові та цивільні розвідувальні служби. Він попередив про значний ризик того, що Москва може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці.

Члени Організації Північноатлантичного договору намагаються краще захистити підводну критично важливу інфраструктуру після того, як минулої осені вибухи на газопроводах “Північний потік” підкреслили складність моніторингу об’єктів та виявлення нападників. За даними НАТО, мова йде про захист таких систем, як підводні кабелі, на які припадає 95% інтернет-комунікацій і через які щодня здійснюються фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів.