У деяких містах таке рішення пояснили "турботою про учасників СВО".

Щонайменше у 21 місті Росії скасували паради на 9 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Серед міст, які відмовилися від парадів "з міркувань безпеки", – Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецьк, Єлець та Тюмень.

У Пскові та Великих Луках обґрунтували таке рішення "турботою про учасників СВО", які приїжджають на реабілітацію. Голова регіону Михайло Ведерніков пояснив, що учасники війни звуки феєрверків "сприймають абсолютно по-іншому".

У Курську парад вирішили не проводити, "з огляду на поточну ситуацію", в Бєлгороді – "щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрі міста.

У Брянську, Краснодарі та Сочі влада не стала пояснювати скасування парадів, просто поставила жителів перед фактом, що в 2023 році їх не буде.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ також повідомляли про скасування ходи “Безсмертний полк”. Організатори заявили, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться.

У квітні окупаційна "влада" Криму та влада Курської та Бєлгородської областей РФ повідомили про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника”. Згодом голова Курської області Роман Старовойт уточнив, що салют на честь Дня Перемоги також не відбудеться.

У ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю".

В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?" на Lb.