​Голова оборонного комітету Бундестагу, яка підтримує Україну, отримує все більше погроз розправи

У 2023 році команда Ціммерманн фіксувала орієнтовно 250 кримінальних справ на місяць.

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн отримує все більше погроз у свій бік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Business Insider.

За словами керівника апарату депутатки Бундестагу Корда Шульца, погрози, образи і звинувачення надходять через соцмережі, електронні листи і на пошту. Отримують порцію образ і співробітники Ціммерманн. Після появи депутатки на публіці наступного дня їй надходить близько 600 нових повідомлень зі сексистськими образами, порівняннями з Гітлером, образливими колажами.

Наразі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн співпрацює із юристом, котрий систематично вишукує в електронній пошті та в інтернеті коментарі, за які можна притягнути до відповідальності.

Депутатка зазначає - на жаль, поріг заборони щодо політиків продовжує знижуватися, тому навіть на місцевому політичному рівні людина зазнає різких атак. Тож для Ціммерманн важливіше переслідувати в судовому порядку правопорушення. "Люди повинні засвоїти, хай навіть на власному гіркому досвіді, що розумова підла поведінка, різкі образи чи погрози не залишаються безкарними", - каже голова оборонного комітету Бундестагу.

У 2023 році команда Ціммерманн фіксувала орієнтовно 250 кримінальних справ на місяць. Деякі відповідачі підписали листи зі зобов'язаннями припинити цькування, інші заплатили 500-1000 євро штрафу. Частина вирішила оскаржити рішення в суді.

Щодо більшості правопорушень, у яких автори погрожували депутатці фізичною розправою, розслідування ще тривають. На початку року Федеральне управління кримінальної поліції надало Ціммерманн тимчасову особисту охорону. Вона супроводжувала голову оборонного комітету на виступах у Франкфурті та в Ротвайлі. В інших регіонах країни функцію охорони перебирає на себе місцева поліція. Депутатка, наприклад, більше не відвідує Північний Рейн-Вестфалію на регіональному поїзді, як раніше. Після зустрічі у Падерборні на Ціммерманн напали незнайомці.

Громадська організація HateAid, яка відстежує поширення мови ворожнечі в Німеччині, зазначає, що через війну в Україні кількість справ, які потребують судового розгляду через образи і погрози, зростає.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні.

Також Ціммерманн підтримала будівництво нового заводу від німецького оборонного концерну Rheinmetall з виробництва боєприпасів після двох відмов Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України.