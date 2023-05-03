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​Голова оборонного комітету Бундестагу, яка підтримує Україну, отримує все більше погроз розправи

У 2023 році команда Ціммерманн фіксувала орієнтовно 250 кримінальних справ на місяць. 

​Голова оборонного комітету Бундестагу, яка підтримує Україну, отримує все більше погроз розправи
Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн
Фото: Twitter/ Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн отримує все більше погроз у свій бік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Business Insider.

За словами керівника апарату депутатки Бундестагу Корда Шульца, погрози, образи і звинувачення надходять через соцмережі, електронні листи і на пошту. Отримують порцію образ і співробітники Ціммерманн. Після появи депутатки на публіці наступного дня їй надходить близько 600 нових повідомлень зі сексистськими образами, порівняннями з Гітлером, образливими колажами. 

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Наразі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн співпрацює із юристом, котрий систематично вишукує в електронній пошті та в інтернеті коментарі, за які можна притягнути до відповідальності.

Депутатка зазначає - на жаль, поріг заборони щодо політиків продовжує знижуватися, тому навіть на місцевому політичному рівні людина зазнає різких атак. Тож для Ціммерманн важливіше переслідувати в судовому порядку правопорушення. "Люди повинні засвоїти, хай навіть на власному гіркому досвіді, що розумова підла поведінка, різкі образи чи погрози не залишаються безкарними", - каже голова оборонного комітету Бундестагу.

У 2023 році команда Ціммерманн фіксувала орієнтовно 250 кримінальних справ на місяць. Деякі відповідачі підписали листи зі зобов'язаннями припинити цькування, інші заплатили 500-1000 євро штрафу. Частина вирішила оскаржити рішення в суді.

Щодо більшості правопорушень, у яких автори погрожували депутатці фізичною розправою, розслідування ще тривають. На початку року Федеральне управління кримінальної поліції надало Ціммерманн тимчасову особисту охорону. Вона супроводжувала голову оборонного комітету на виступах у Франкфурті та в Ротвайлі. В інших регіонах країни функцію охорони перебирає на себе місцева поліція. Депутатка, наприклад, більше не відвідує Північний Рейн-Вестфалію на регіональному поїзді, як раніше. Після зустрічі у Падерборні на Ціммерманн напали незнайомці.

Громадська організація HateAid, яка відстежує поширення мови ворожнечі в Німеччині, зазначає, що через війну в Україні кількість справ, які потребують судового розгляду через образи і погрози, зростає. 

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні. 

Також Ціммерманн підтримала будівництво нового заводу від німецького оборонного концерну Rheinmetall з виробництва боєприпасів після двох відмов Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України.

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