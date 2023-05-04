Президент Сербії Александар Вучич пропонує пропонує знизити вік притягнення до кримінальної відповідальності після вчорашньої шкільної стрілянини у Белграді, унаслідок якої загинули 8 школярів та охоронець.

Про це пише BBC.

Після нападу затримали 13-річного підлітка, батька і мати хлопчика також заарештували. За інформацією поліції, підозрюваний спланував напад ще місяць тому і мав із собою список тих, кого він вб’є насамперед. Однак мотиви нападу досі невідомі.

Більшість жертв були 2009 року народження, тобто на момент інциденту їм було 13 або 14 років.

Унаслідок стрілянини постраждали ще шестеро учнів і вчителька. У найважчому стані перебуває хлопець, якого ранили у шию та грудну клітку, і дівчина з пораненням голови.

Вважається, що підозрюваний використав зброю свого батька, який мав законний дозвіл на неї. Відомо, що до вбивств він не раз ходив з батьком у тир.

У телезверненні Вучич назвав напад “найважчим днем у сучасній історії країни”.

За його словами, підозрюваного відправлять до психіатричної клініки. Відповідно до чинного сербського законодавства, він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки йому ще не виповнилося 14 років.

“Вучич припустив, що після нападу вік кримінальної відповідальності може бути знижений до 12 років. Він також запропонував кілька інших реформ, включно з перевіркою ліцензій на вогнепальну зброю та посиленням правил доступу до тирів”, − зазначає видання.

З п'ятниці у країні оголошено триденну національну жалобу.

Зазначимо, один з останніх випадків шкільної стрілянини у Сербії був зафіксований у вересні 2019 року в місті Велика-Плана, приблизно в 100 кілометрах від Белграда. Чоловік прийшов на урок філософії в середній школі з автоматом. Прозвучало два вистріла, ніхто не постраждав.

Після Балканських війн 1990-х років величезна кількість автоматів, пістолетів і гвинтівок залишилася у населення.

За даними Огляду стрілецького озброєння 2018 року (Small Arms Survey), громадяни регіону мають у дев’ять разів більше зброї, ніж армія та поліція, а за кількістю зброї на душу населення лідирують Сербія та Чорногорія.