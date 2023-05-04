Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Зеленського до Німеччини

Правоохоронці кажуть, що офіційно не надавали жодної інформації, яка б могла поставити під загрозу державний візит.

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретної інформації напередодні можливого візиту Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Spiegel.

Правоохоронці заявили, що причиною стала стаття, опублікована в берлінській щоденній газеті цього тижня. При цьому видання нібито цитувало співробітника поліції та висвітлило конфіденційні подробиці запланованої операції.

"Берлінська поліція ніколи офіційно не надавала жодної інформації, яка б могла поставити під загрозу державний візит", - заявила влада. А прес-служба поліції підтвердила майбутню операцію лише у відповідь на запити. Щоправда, у них , жодної інформації про оперативне планування, захисні заходи або перебіг візиту не повідомляла.

Після появи інформації про приїзд Зеленського у ЗМУ поліція лише підтвердила, що готується до візиту. Представник федерального уряду спочатку не підтвердив дані про візит.

Нагадаємо, напередодні німецька газета Tagesspiegel з посиланням на поліцію повідомила, що Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін, а 14 травня зустрінеться з Олафом Шольцом.

Згодом з'явилася інформація, що оточення українського президента розглядає можливість скасування цього візиту через витік інформації.