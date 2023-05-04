Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн щодо підтримки вступу до НАТО

Від яких – президент не уточнив.

Останніми місяцями Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн, які готові підтримати вступ до НАТО. Підтримати більше, ніж просто пропонувати політику відкритих дверей.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з головою уряду Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Александром де Кроо.

"Але дійсно ми є реалістами, розуміємо, що не будемо у НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війним ми станемо членами НАТО", – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше українська влада говорила, що прагне отримати конкретні сигнали на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Президент України запрошений туди із особистим візитом як гість.