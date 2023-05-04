Ворожі обстріли за добу пошкодили енергообладнання у семи областях, на Херсонщині загинули троє енрегетиків, – Укренерго

Зокрема, у Херсоні через ракетні обстріли за добу було знеструмлено понад 6 тисяч споживачів, а в Донецькій області - 186 тисяч споживачів.

Ворожі обстріли за минулу добу, 3 травня, пошкодили енергообладнання у семи областях.

Про це повідомляє Укренерго.

“Минула доба була важкою для енергосистеми України. Ворог завдав масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту. На жаль, вчора під час виконання робіт загинули наші колеги із "Херсонобленерго". Співчуваємо родинам та колегам загиблих і розділяємо їхній біль”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.

У Херсоні через ракетні обстріли за добу було знеструмлено понад 6 тисяч споживачів. У Сумській області з вечора тривають артилерійські обстріли вздовж всієї лінії кордону з рф. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Дніпропетровській області відновлено електропостачання близько 15 тисяч споживачів,яке було порушено через нічні обстріли. У Донецькій області відновлено енергоживлення побутових споживачів міста Торецьк, яке знеструмлювалось через повторні обстріли.

Опівночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту генерації в Донецькій області – було пошкоджено обладнання та знеструмлено близько 186 тисяч споживачів. На ранок електропостачання всіх споживачів в цих регіонах відновлено.

Зазначається, що попри всі втрати та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати збалансовано, дефіцит електроенергії відсутній. Активно працюють гідроелектростанції та електростанції з відновлюваних джерел енергії, що компенсує зменшення частки теплових та атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомив, що вночі ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. Обійшлося без жертв.

Сили ППО вночі 4 травня збили 18 "шахедів" та один розвідувальний безпілотник ворога. Усього окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed". Атакували з Брянської області та з півдня.

Зокрема, уночі росіяни знову атакували Київ, ППО збила всі цілі. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.