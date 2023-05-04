Повітряні сили поки не підтверджують застосування вночі балістичних ракет

12 із випущених росіянами 24 ударних безпілотників були збиті захисниками на півдні. Шість – у зоні відповідальності "Центр". Там же збили і розвідувальний безпілотник.

Крім того, ворог підняв у повітря авіацію, а також була загроза застосування балістичного озброєння. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було воно застосовано, нема фактів прильоту. Однак не виключається, що може бути. Інформація, яка є у нас на даний час – ми не підтверджуємо затосування балістики, але будемо уточнювати, дивитися. Інколи день-два потрібні для того, щоби зʼясувати, було таке застосування чи не було", – сказав він.

Ігнат закликав голів адміністрацій не поспішати із наданням інформації про види озброєння, а дочекатися достовірних даних. Уранці про ймовірне застосування балістики повідомила КМВА.

Речник Повітряних сил додав, що ППО України збиває близько 80% ударних безпілотників. РФ запускає безпілотники, щоб виявити позиції протиповітряної оборони і виснажити запаси зенітних ракет.