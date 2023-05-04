Головне за ніч. Четвер, 4 травня

Черговий нічний наліт "шахедів", 40 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, триденна жалоба в Херсоні.

Уночі Росія знову атакувала Київ дронами-камікадзе та ракетами, імовірно, балістичного типу. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі.

"Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (Тривога тривала понад 3,5 години). Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)", – повідомив у Telegram керівник КМВА Сергій Попко.

Повітряні сили станом на 8:40 про атаку ракетами не повідомляли, лише про безпілотники.

Докладніше – в новині.

По Одесі російські окупанти цієї ночі випустили 15 дронів "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили 12 з ворожих безпілотників, однак три з них влучили у гуртожитки одного з навчальних закладів.

"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси", – йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Також в ОК "Південь" показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою "Герань" – так росіяни маркують іранські "Шахеди". На них на хвостовиках були написи "Zа Москву" та "Zа Кремль". "На хвостовиках дронів "сакрально" зазначено причину атаки", – відзначили в командуванні.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю".

В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "«Убити Путіна»: Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?".

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 18 російських ударних безпілотників "Shahed-136/131", а також один розвідувальний.

Ворог атакував із північного напрямку (Брянська область) та з півдня (східне узбережжя Азовського моря). Загалом окупанти застосували до 24 ударних дрони "Shahed".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Ворог минулої доби завдав двох ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу українські захисники знищили ще 650 російських окупантів, п’ять танків, 17 бронемашин і 16 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 192 590 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей. Окупанти стріляли 98 разів, випустивши 539 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, ворог для обстрілів застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію. 16 із 98 обстрілів пережив Херсон. Прокудін відзначив особливу жорстокість цих обстрілів.

Удень обстріли вільної частини області фактично не припинялися. Росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету, по супермаркету, по вокзалу і поїзду.

З 20 години 5 травня у Херсоні буде 58-годинна комендантська година, місто закриють на вʼїзд і виїзд, перебування на вулицях буде заборонено. Це рішення ухвалили ще до безжальної російської атаки.

На Херсонщині також оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня.

У пам’ять про загиблих Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!