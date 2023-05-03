Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Відео ймовірної атаки опублікував активіст Сергій Стерненко.

💥Повідомляють, що у Кремлі цієї ночі було 2 хлопка pic.twitter.com/bd4xCjeLGL — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 3, 2023

😍Є відео удару по Кремлю pic.twitter.com/6OnRGwvSHj — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 3, 2023

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників: "Долітають до Москви і далі". Подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників голова ГУР не уточнив.