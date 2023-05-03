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Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ

У мережі з’явилися відео ймовірної атаки.

Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Фото: EPA/UPG

Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Відео ймовірної атаки опублікував активіст Сергій Стерненко.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників: "Долітають до Москви і далі". Подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників голова ГУР не уточнив.

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