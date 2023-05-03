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Великі втрати РФ на полі бою передбачають ще жорстокішу бійню у майбутньому, − Washington Post

Різанина може погіршати через запланований контрнаступ ЗСУ.

Великі втрати РФ на полі бою передбачають ще жорстокішу бійню у майбутньому, − Washington Post

Різке збільшення кількості вбитих і поранених російських військових в Україні підкреслює жорстокість боїв, а різанина може стати ще гіршою через запланований контрнаступ ЗСУ.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Такий сценарій може збільшити і без того приголомшливу кількість військових втрат з обох сторін війни, кажуть посадовці та аналітики. 

Згідно з останніми даними, які незабаром будуть оприлюдненні, цифра може перевищувати 360 тисяч загиблих і поранених разом з початку війни.

Низка американських посадовців зазначає, що контрнаступ Києва, ймовірно, дасть лише “скромні територіальні здобутки”, а кровопролиття продовжиться до 2024 року і жодна сторона не здобуде перемогу.

“Битва за Бахмут була особливо жахливою, коли російські повітряно-десантні підрозділи захопили висоти на флангах міста, а командири групи Вагнера наказали російським ув'язненим штурмувати квартали в центрі міста. На відміну від російських військових частин, засудженим, як правило, не дозволяється відступати за жодних обставин, тому їхня кількість убита непропорційно високою”, − пише видання.

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Російські війська зазнали також значних жертв під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях.

“Коли ти атакуєш, ти зазвичай несеш більше втрат”, − сказав старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі. Він вказав на те, наскільки добре укріплені оборонні позиції України, зазначивши, що під час контрнаступу кількість загиблих українських військових може зрости.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня росіяни втратили під Бахмутом вбитими більше 20 тисяч бійців.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення по 3 травня російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових

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