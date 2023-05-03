У Херсоні вводять комендантську на 58 годин, місто закривають на вʼїзд та виїзд

У Херсоні з 20:00 5 травня по 6:00 8 травня діятиме комендантська година. Цілодобова заборона на перебування на вулиці повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронцям.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він зазначив, що протягом цих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях міста заборонено.

"Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", – додав він.

Прокудін закликав завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

Щоденна коменданська година в Херсоні з 24 березня була встановлена з 20:00 по 6:00. До того вона протягом кількох діб була посилена через інформацію про можливі ворожі ДРГ і починалась о 17 годині.