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У Херсоні вводять комендантську на 58 годин, місто закривають на вʼїзд та виїзд

Це повʼязано з необхідністю сприяння правоохоронцям. 

У Херсоні вводять комендантську на 58 годин, місто закривають на вʼїзд та виїзд
Херсон
Фото: Офіс генерального прокурора Telegram

У Херсоні з 20:00 5 травня по 6:00 8 травня діятиме комендантська година. Цілодобова заборона на перебування на вулиці повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронцям.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він зазначив, що протягом цих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях міста заборонено. 

"Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", – додав він. 

Прокудін закликав завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. 

Щоденна коменданська година в Херсоні з 24 березня була встановлена з 20:00 по 6:00. До того вона протягом кількох діб була посилена через інформацію про можливі ворожі ДРГ і починалась о 17 годині. 

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