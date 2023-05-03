Фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн за кожну “мітку”.

Служба безпеки України (СБУ) заявила про затримання ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який “зливав” окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кожну “мітку” на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.

Як повідомляється, під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, коригувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві проведе за ґратами 11 років. Ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства.

Також СБУ повідомляла, що мешканець Слов’янська “наводив” російські ракети на місто. Зловмисник перебував “на зв’язку” із “заступником командира комендантського полку народної міліції днр”.