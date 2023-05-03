Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Її площа досягла 1,2 тис. квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

В ніч проти 3 травня у селищі Хвиля Темрюкського району поруч із портом Тамань у Краснодарському краї спалахнув резервуар із нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника.

Про це повідомляє The Moscow Times.

“Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає… Робиться все можливе, щоб вогонь не поширився далі. Загрози для мешканців населеного пункту немає”, — написав губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, не уточнивши причини займання.

За даними голови. Темрюкського району Федора Бабенкова, площа пожежі досягла 1,2 тис. квадратних метрів. У гасінні задіяно 23 одиниці пожежної техніки та 85 осіб особового складу.

Також повідомляється, що горить дах резервуару з нафтою, обсяг якого становить 20 тис. кубометрів. Селище Хвиля знаходиться на чорноморському березі Таманського півострова, неподалік порту Тамань. У ньому розташовується Таманський перевантажувальний комплекс нафти, нафтопродуктів та ЗВГ, оператором якого виступає АТ «Таманнефтегаз».

За даними телеграм-каналу Baza, перед початком пожежі місцеві мешканці чули вибух. Попередня його причина – атака безпілотника. Інші пабліки повідомляють, що о 02:30 український безпілотник вдарив по цистерні з паливом "Таманнефтегаз" у порту Тамань".

Нагадаємо, внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі 29 квітня знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що пожежа на нафтобазі у Севастополі є підготовкою до активних дій ЗСУ. Знищення логістики ворога — це один з елементів підготовки до наступу.