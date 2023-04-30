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У Севастополі після “бавовни” військові РФ почали панікувати, − Генштаб

Окупанти почали писати рапорти на відпустку на території континентальної Росії.

У Севастополі після “бавовни” військові РФ почали панікувати, − Генштаб
Фото: скриншот відео

У Севастополі поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім того, відчуваючи початок так званого “гарячого курортного сезону” в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку. 

Окупанти просять відпустку на території континентальної Росії, зазначили у Генштабі.

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Нагадаємо, внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі 29 квітня знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що "бавовна" у Севастополі є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані.

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