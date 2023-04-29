На Луганщині окупанти вивозять дітей у Росію під приводом "лікування", - ОВА

Росіяни на окупованих територіях проводять масові "медогляди", після яких близько 70% дітей оголошують хворими і пропонують виїжджати "на лікування" до Росії.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає "Радіо Свобода".

"Ми знаємо, що це проводилося, і сайти «ЛНР/ДНР» викладали, що вони (росіяни – ред.) перевірили 94 (тисячі – ред.) чи близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток, наших учнів, на наявність у них проблем зі здоров’ям. Після цього 70% дітей, як ми знаємо, отримали довідки, що в них є хронічні захворювання і їх треба лікувати. І для цього можна виїхати в «піонертабори» Росії", - розповів Лисогор.

Він зазначив, що від батьків вимагають їхати разом із дітьми, інакше їх можуть їм не повернути.

Нагадаємо, що 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи в ухваленій резолюції визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії і закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Наприкінці березня Мінреінтеграції повідомляло, що незаконно депортованими до РФ вважаються 19 514 українських дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких незаконно депортувала Росія.