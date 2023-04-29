Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія запускає ракети з Каспію, щоб вони не падали на російські міста, - Ігнат

Не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі.

Росія запускає ракети з Каспію, щоб вони не падали на російські міста, - Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росія здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Чому пускають з Каспію - тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам. Таке вже траплялося в Ростовській області, коли вони пускали звідти, а також з району Волгодонська. Там ракети падали прямо на будинки", - пояснив Ігнат.

Він додав, що падіння ракет, бомб на території РФ може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Втім, наголосив Ігнат, Росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски. 

Нагадаємо, 20 квітня одна з ракет, які Росія запустила по Харкову, впала на житловий будинок у Бєлгороді. Ще три -  самоліквідувалися під час пуску.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies