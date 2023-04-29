Росія запускає ракети з Каспію, щоб вони не падали на російські міста, - Ігнат

Не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі.

Росія здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Чому пускають з Каспію - тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам. Таке вже траплялося в Ростовській області, коли вони пускали звідти, а також з району Волгодонська. Там ракети падали прямо на будинки", - пояснив Ігнат.

Він додав, що падіння ракет, бомб на території РФ може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО.

Втім, наголосив Ігнат, Росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски.

Нагадаємо, 20 квітня одна з ракет, які Росія запустила по Харкову, впала на житловий будинок у Бєлгороді. Ще три - самоліквідувалися під час пуску.