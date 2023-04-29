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Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинув чоловік

Ще одна жінка отримала травми.

Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинув чоловік

Армія Російської Федерації вранці 29 квітня вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області, одна людина загинула.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався 29 квітня близько 10:00.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив наслідки вчорашнього обстрілу Білозерки.

"Пошкоджено лікарню та близько 30 домоволодінь. Під завалами загинула 57-річна жінка, ще троє людей дістали поранення”, - додав Прокудін.

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Нагадаємо, що Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.

Російські війська за минулу добу 33 рази обстріляли Херсонську область, випустили 177 снарядів.

28 квітня російські окупаційні війська обстріляли Білозерку Херсонської області.

Протягом доби 27 квітня росіяни 61 раз обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 356 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення.

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