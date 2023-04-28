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Унаслідок обстрілів у Херсонській області загинули двоє цивільних, троє поранені

По Херсону ворог бив шість разів за добу. 

Протягом минулої доби росіяни 61 раз обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 356 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації.

По Херсону били шість разів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення", – зазначив він.

З деокупованої частини області евакуювали 94 особи. 

Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинув чоловік. Також росіяни стріляли по Кізомису керованими авіабомбами. 

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